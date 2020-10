Fährmann oder Rönnow? Schalke-Trainer Manuel Baum deutet Torwart-Entscheidung an

Eigentlich waren die Verhältnisse bei den Torhütern des FC Schalke 04 geklärt. Doch durch den Trainerwechsel von David Wagner zu Manuel Baum bei den Gelsenkirchenern sowie durch den Tausch der Keeper Markus Schubert von S04 und Frederik Rönnow von Eintracht Frankfurt, die am Mittwoch zum jeweils anderen Klub wechselten, kommt wieder Bewegung in die Frage, wer bei den Schalkern in den kommenden Wochen den Stammplatz zwischen den Pfosten einnehmen wird.

S04 und Eintracht tauschen Torhüter Schubert und Rönnow

Wagner, von dem sich die Schalker am vergangenen Sonntag als Reaktion auf den Fehlstart in der Bundesliga und die 1:3-Pleite gegen Werder Bremen getrennt hatten, hatte sich vor der Saison etwas überraschend auf Fährmann festgelegt. Der frühere Kapitän war in der vergangenen Saison zunächst nach Norwich City in die englische Premier League und dann nach Brann Bergen in Norwegen ausgeliehen gewesen, weil er sich durch die Ernennung des jungen, inzwischen ablösefrei zum FC Bayern gewechselten Alexander Nübel zum Stammkeeper und Kapitän keine großen Einsatzmöglichkeiten ausgerechnet hatte. Im Zweikampf mit Nübel befand sich mit Markus Schubert ein weiterer junger Schlussmann, der nun als Fährmanns Vertreter fungierte.

Dann aber kam das Aus für Wagner, die Verpflichtung von Baum - und am gleichen Tag gab S04 bekannt, dass Schubert nach Frankfurt und im Gegenzug Rönnow nach Gelsenkirchen wechselt. Der Tausch hatte sich zuvor bereits abgezeichnet. Rönnow war bei der Eintracht ebenfalls Ersatzmann, hatte gegen Nationaltorwart Kevin Trapp kaum Möglichkeiten, auf Spielminuten zu kommen. Was die Transfers nun für die Rangordnung unter den S04-Keepern bedeuten, wollte sich Baum bei seiner Vorstellung am Mittwoch noch nicht entlocken lassen. Er deutete jedoch an, dass Fährmann grundsätzlich die besseren Karten in dem Duell habe. "Ich muss mir von Rönnow mal ein Bild machen. Er hat in Frankfurt nicht gespielt, aber ein paar Spiele kenne ich von ihm. Ralf kennt die Mannschaft und die Abläufe", sagte Baum: "Klar ist, dass der Torhüter, der drinnen steht, Rückendeckung und Vertrauen braucht."

Baum bei Debüt gegen RB Leipzig direkt gefordert