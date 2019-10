Nach Rassismus-Debatte um Schalke-Boss Tönnies: Schauspieler Peter Lohmeyer bereut Kündigung nicht

Tönnies nannte eigene Aussagen später „töricht“

Tönnies hatte als Festredner beim Tag des Handwerks in Paderborn Steuererhöhungen im Kampf gegen den Klimawandel kritisiert und empfohlen, lieber 20 Kraftwerke in Afrika zu finanzieren. „Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn’s dunkel ist, Kinder zu produzieren“, so Tönnies. Später hatte er die Aussagen als „töricht“ bezeichnet und sich entschuldigt.