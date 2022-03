2. Liga kompakt: Schalke verliert trotz Terodde-Dreierpack - St. Pauli schlägt KSC, Rückschlag für 96

Trotz der Saisontore 17 bis 19 von Zweitliga-Rekordtorjäger Simon Terodde hat Schalke 04 beim ersten Auftritt mit dem neuen Trikot-Sponsor einen harten Rückschlag im Aufstiegskampf erlitten. Gegen Hansa Rostock kassierte S04 eine 3:4 (2:2)-Heimschlappe. Der Rückstand auf den ersten direkten Aufstiegsplatz beträgt damit sechs Punkte. Die Gäste von der Ostsee präsentierten sich mutig beim Bundesliga-Absteiger und gingen durch Svante Ingelsson in Führung (25.). Doch Terodde glich rasch zum 1:1 aus (33.). Hansa aber konterte weiter gefährlich und war beim 1:2 durch John Verhoek erneut erfolgreich (40.). Abermals Terodde besorgte per Kopf nach einer Flanke von Kerim Calhanoglu noch vor der Pause den erneuten Ausgleich (43.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff musste S04-Coach Dimitrios Grammozis verletzungsbedingt erstmals wechseln: Salif Sané musste mit einer Oberschenkelblessur vom Feld, Malick Thiaw ersetzte ihn (45.+1).

Der FC St. Pauli hat sich vier Tage nach dem Viertelfinal-Aus im DFB-Pokal beim Bundesligisten Union Berlin eindrucksvoll zurückgemeldet. Im Duell der Cup-Verlierer gegen den Karlsruher SC fuhren die Hamburger einen souveränen 3:1 (3:0)-Erfolg ein. Während St. Pauli damit zumindest vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz sprang, erlebte der KSC nach dem verlorenen Elfmeter-Krimi beim Hamburger SV im Pokal die nächste Enttäuschung und verharrt auf dem neunten Rang und hat bereits 14 Punkte Rückstand auf den ersten direkten Aufstiegsplatz. Daniel-Kofi Kyereh per Doppelpack (14., 25.) sowie Simon Makienok (34.) sorgten bereits vor dem Pausenpfiff für klare Verhältnisse. Einen weiteren, von Marcel Hartel erzielten Treffer erkannte das Schiedsrichter-Gespann wegen einer Abseitsposition in der Entstehung nicht an. Im zweiten Durchgang stabilisierten sich die Badener etwas und verkürzten durch Philipp Hofmann auf 3:1 (66.). Wirklich brenzlig wurde es für die Hansestädter aber nicht mehr.

SV Sandhausen - Hannover 96 3:1 (2:1)

Hannover 96 hat einen weiteren Schritt weg vom unteren Tabellendrittel verpasst. Gegen den SV Sandhausen kassierten "die Roten" eine 1:3 (1:2)-Niederlage. 96 verschlief den Start und geriet durch einen direkt verwandelten Eckstoß von Chima Okoroji mit 0:1 in Rückstand (7.). Zwar gewann Hannover im Anschluss etwas mehr Ballkontrolle. Doch durch ein Eigentor von Marcel Franke stellten die Gastgeber auf 2:0 (19.). Sebastian Stolze brachte die Niedersachsen durch den 2:1-Anschlusstreffer (21.) nach Kopfballablage von Lukas Hinterseer wieder zurück in die Partie. Im Anschluss verlor die Begegnung etwas an Rasanz. 96-Trainer Christoph Dabrowski nahm noch vor dem Seitenwechsel Jannik Dehm vom Platz und ersetzte ihn durch Sei Muroya (38.). In der Pause nahm Dabrowski zwei weitere Wechsel vor, darunter ein überraschender Tausch im Tor: Martin Hansen löste den 2014er Weltmeister Ron-Robert Zieler ab. Im Laufe des zweiten Durchgangs fand Hannover besser in die Partie, der SVS aber hatte weiter die klareren Chancen. Das 3:1 durch Janik Bachmann, der den Ball quasi von 96-Verteidiger Niklas Hult vorgelegt bekam, hatte dann vorentscheidenden Charakter (81.).