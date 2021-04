Nach Fan-Ausschreitungen gegen Schalke-Team: Polizei Gelsenkirchen will mit Kommission ermitteln

Die Gelsenkirchener Polizei will mit einer Ermittlungskommission die Ereignisse in der Abstiegsnacht des Bundesligisten FC Schalke 04 untersuchen. "Es geht darum, die Vorfälle lückenlos aufzuklären", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Strafanzeigen von möglichen Opfern seien bislang nicht eingegangen.

