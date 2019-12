Schalke-Star Benito Raman rechnet mit Kritikern ab: "Läuft bei mir – trotz meiner Dummheit"

Es hätte besser laufen können für Benito Raman. Sein kontroverser Wechsel von Fortuna Düsseldorf zum FC Schalke 04 erhitzte nicht nur die Gemüter, er verlief für den Belgier auch alles andere als zufriedenstellend. Nur schleppend kam der Neuzugang unter Trainer David Wagner auf Touren, brauchte bis in den Spätherbst, um zu zünden. Inzwischen ist Raman fest etabliert bei S04. Nach seiner starken Form der letzten Wochen hat der Flügelflitzer nun mit seinen Kritikern abgerechnet.

Streit um Raman-Transfer von Düsseldorf zu Schalke 04

Die deutliche Kritik richte sich vor allem an diejenigen, die ihm den Schritt zu einem Topklub wie Schalke nicht zugetraut hätten. In dieser Saison kommt Raman, der auch abseits des Platzes nicht immer frei von Beanstandungen war, wettbewerbsübergreifend bereits auf sechs Tore und drei Vorlagen in zwölf Spielen.