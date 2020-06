Nächste Schalke-Verletzung: Guido Burgstaller fällt für den Rest der Saison aus

Der FC Schalke 04 muss wochenlang auf Guido Burgstaller verzichten. Das bestätigten die "Knappen" am Rande des enttäuschenden 1:1 bei Union Berlin, dem mittlerweile zwölften Spiel in Folge ohne Sieg . Der Österreicher hatte sich im Abschlusstraining vor der Partie einen Außenbandanriss im Knie zugezogen. Damit ist die Saison für den Stürmer vorzeitig beendet. Wie lange Burgstaller genau ausfällt, wurde nicht bekannt.

Burgstaller ist nach Mittelfeldspieler Suat Serdar und Kapitän Omar Mascarell schon der dritte Stammspieler, der Trainer David Wagner im Saison-Endspurt nicht mehr zur Verfügung steht. Anders als Serdar, der in dieser Saison Topscorer von S04 ist , konnte der frühere Nürnberger in dieser Saison nicht überzeugen. In der Bundesliga gelang ihm in 21 Spielen kein einziges Tor.

Die Schalker hatten den 31-Jährigen vor mittlerweile dreieinhalb Jahren vom befreundeten FCN verpflichtet. Nach anfänglich starken Leistungen (neun Tore in 18 Bundesliga-Spielen 16/17, elf in 32 in 17/18) baute Burgstaller in den folgenden Jahren vor dem gegnerischen Tor jedoch immer mehr ab. In der Saison 2018/19 gelangen ihm lediglich vier Treffer, in dieser Saison war es nun kein einziger. Sein Vertrag läuft noch bis 2022.