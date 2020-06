Trotz 16 Spielen ohne Sieg: Schalke-Trainer David Wagner schließt Rücktritt kategorisch aus

Schalke-Trainer David Wagner hat nach dem 0:4 beim SC Freiburg zum Saisonabschluss in der Bundesliga ausgeschlossen, seinen Job von sich aus aufzugeben. "Einen Rücktritt wird es nicht geben" , sagte der Coach am Samstag. Das sei außerhalb jeglicher Vorstellungskraft für ihn, ergänzte der 48-Jährige.

Die Schalker haben die schwächste Rückrunde ihrer Vereinsgeschichte hinter sich und die Saison mit einer Serie von 16 Spielen ohne Sieg beendet. Am Montag will der Verein zu Konsequenzen Stellung nehmen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird es in Wagners Trainerteam Veränderungen geben, der Ex-Profi bleibt unangetastet. Sport-Vorstand Jochen Schneider hatte dem Trainer zuletzt den Rücken gestärkt und schloss mehrfach eine Trennung am Saisonende aus. Der Boss hatte sein eigenes Schicksal sogar an das des Coaches geknüpft.