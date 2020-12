Irres Gerücht um Schalke 04: Friedhelm Funkel als Nachfolge-Kandidat von Trainer Manuel Baum?

Holt Schalke 04 in der größten Krise der jüngeren Vereinsgeschichte einen ganz erfahrenen Feuerwehrmann, um das Schlimmste zu verhindern? Nach der 0:2-Niederlage gegen den SC Freiburg und dem mittlerweile 28. Spiel in Folge ohne Sieg liegen die Nerven bei S04 blank. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat S04-Trainer Manuel Baum bereits angezählt , der eigentlich noch neue Coach des Tabellenletzten konnte in seinen ersten zehn Ligaspielen keinen einzigen Erfolg verbuchen. Die Luft wird dünn.

Auf Schalke scheint angesichts der bedrohlichen Lage (sechs Punkte Rückstand auf den rettenden Platz 15) längst die Zeit für Planspiele gekommen, in denen Baum nicht mehr vorkommt. Laut Bild soll der Schalker Jahrhunderttrainer Huub Stevens mit einem solchen Vorschlag an Aufsichtsratschef Jens Buchta herangetreten sein. Stevens, der dem S04-Kontrollgremium ebenfalls angehört , habe demnach geraten, bis zum Ende der Saison Friedhelm Funkel als "Retter" zu verpflichten. Der Vorschlag soll auf Initiative von einigen früheren Spielern zustande gekommen sein, berichtet das Blatt weiter. Wie Buchta und der Vorstand zu diesen Überlegungen stehen, wurde zunächst nicht bekannt.

"Fußball wird immer in meinem Leben eine Rolle spielen. Aber ich genieße einfach die Freizeit, die ich jetzt habe. Ich war über 30 Jahre lang Trainer und vorher über 20 Jahre lang Spieler. Und da war meine Freizeit vom Terminkalender abhängig", sagte Funkel im Oktober auf der SPORTBUZZER Network Light in der Strassenkicker Base in Köln: "Ich spiele jetzt intensiver Tennis und kümmere mich intensiver um meine Familie. Wir machen viel Sport zusammen und spielen Tischtennis oder Badminton. Ich mache das, was jeder normale Bürger macht, wenn er viel Freizeit hat. Und das ist einfach schön." Ob es mit der freien Zeit bald wieder vorbei ist?