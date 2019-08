Bericht: Schalke schnappt sich Barcelona-Talent Miranda - und sticht Juventus aus

Miranda wechselte 2014 mit 14 Jahren aus der Jugend von Real Betis zum FC Barcelona und rückte 2018 zu den Profis auf, wo er vor allem in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommt, die aktuell in der 3. Liga aktiv ist. Insgesamt vier Mal war der 19-Jährige aber auch schon bei den Profis aktiv - darunter ist das 3:1 gegen den späteren Finalisten Tottenham Hotspur in der Gruppenphase Champions League, wo er 90 Minuten durchspielte. Miranda ist ein spielstarker Linksverteidiger.