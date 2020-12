Ex-Star Kuranyi: Schalke sollte frühere Spieler einbinden – Neu-Trainer Gross "Mann von besonderem Schlag"

Der frühere Stürmer Kevin Kuranyi hat die Verantwortlichen des FC Schalke 04 für die Entscheidung, Christian Gross als neuen Trainer der kriselnden Königsblauen zu installieren, ausdrücklich gelobt. Der 66 Jahre alte Schweizer sei ein "Mann von besonderem Schlag", urteilte der Vize-Europameister von 2008 in einer Kolumne für das Magazin Kicker und ergänzte: "Davon gibt es in diesem Verein leider nicht mehr viele, was schade ist". Der neuerliche Trainerwechsel (Gross ist der bereits vierte S04-Coach der Saison) sei "absolut notwendig" gewesen. Anzeige

Kuranyi hatte zu besseren S04-Zeiten zwischen 2005 und 2010 insgesamt 209 Spiele für die Gelsenkirchener absolviert (87 Tore) und macht sich nun für eine stärkere Einbindung von ehemaligen Leistungsträgern im Verein stark, der in der größten Krise seiner jüngeren Geschichte steckt. "Denn an Charakterköpfen mit Schalke-Herz mangelt es eigentlich nicht, in der Vergangenheit hat es unzählige gegeben", so Kuranyi weiter. "Der Verein müsste den einen oder anderen mal einbinden". Dabei denke er indes ganz ausdrücklich nicht an sich.

Die Gründe liegen für Kuranyi auf der Hand. "Erstens wäre Sportvorstand Jochen Schneider, von dem ich viel halte, dann nicht mehr so allein an vorderster Linie, zweitens hat man zuletzt gespürt, dass es durchaus für ein besonderes Wir-Gefühl sorgen kann, wenn jemand Altbekanntes im Rampenlicht steht, den die Massen lieben. Natürlich denke ich da an die Rolle von Huub Stevens in den vergangenen Tagen", schrieb der 38-Jährige, der seine Karriere im Juli 2016 beendet hatte und derzeit als Berater tätig ist.

Kevin Kuranyi: Sorge um Schalke 04 "ist riesengroß"

Erste Schritte zu einer stärkeren Rückbesinnung auf die Identifikation mit dem Verein scheinen auf dem Weg: Zuletzt unterstützte der frühere S04-Profi Mike Büskens "Jahrhunderttrainer" Stevens bei seiner kurzzeitigen Mission in der Liga gegen Bielefeld (0:1) und im Pokal gegen Ulm (3:1). Schalke steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge zudem unmittelbar davor, mit Sead Kolasinac einen früheren Jugendspieler der Knappen zurück zu holen. Der Linksverteidiger, der von Arsenal ausgeliehen werden soll, war zu seiner Zeit bei S04 (2011 bis 2017) Publikumsliebling.