"Kommunikation auf Kreisliga-Niveau": Nübel-Berater geht wegen Mitarbeiter-Entlassungen auf Schalke los

Backs gibt Müller recht: Transfers bei Gehaltsverzicht "schwer vermittelbar"

Er sei ohnehin genervt gewesen, unmittelbar nach einem Pokalspiel zu möglichen Transfers im Sommer befragt worden zu sein. "Was mich am meisten stört, ist, dass von den Medien so getan wird, dass als ob diese Top-Transfers so mit einem Fingerschnippen zu bewältigen wären, als ob 50 oder 100 Millionen Euro keine Summen sind. Und das in Zeiten, in denen wir uns aktuell befinden", sagte er. Das würde von den Medien gekonnt ignoriert. Man habe für die Mitarbeiter auf Gehalt verzichtet, so Müller, der sich auch in der herausfordernden Lage weiter Top-Transfers wünscht. "Ich persönlich will den bestmöglichen Kader in der nächsten Saison", erklärte der Münchner und kündigte an, das Spiel der Medien erst mal nicht weiter mitmachen zu wollen.