Union-Sportchef Ruhnert spielt Schalke-Krise herunter: "Was ist denn passiert in dieser Saison?"

Union Berlins Sportdirektor Oliver Ruhnert geht trotz des krassen Fehlstarts des FC Schalke 04 mit Respekt in das Duell bei seinem Ex-Verein am Sonntag (18 Uhr/Sky). „Schalke kann nicht absteigen! Dafür hat dieser Kader viel zu viel Potenzial“ , sagte der 47-Jährige, der von 2014 bis zu seinem Wechsel nach Berlin im Jahr 2017 Direktor des Nachwuchsleistungszentrums war, den Ruhr Nachrichten.

Ruhnert ist immer noch Schalke-Mitglied. Die Krise sieht er nicht so dramatisch. „Was ist denn passiert in dieser Saison? Okay, gegen Bremen durfte Schalke nicht verlieren. Aber die Niederlagen in München und Leipzig? Da werden auch 90 Prozent der anderen Bundesligisten keine Punkte holen.“