Ex-Kapitän Mascarell will Schalke verlassen: "Größter Wunsch" nach neuer Herausforderung

Egal ob Wunder-Rettung oder Abstieg in die 2. Liga: Der FC Schalke 04 muss die neue Saison offenbar auf jeden Fall ohne Omar Mascarell planen. Der in der Winterpause entmachtete Kapitän will den Tabellenletzten der Bundesliga nach eigenen Aussagen im Sommer verlassen. Es sei sein "größter Wunsch, woanders ein neues Abenteuer zu suchen", sagte der 28-Jährige, der die Binde des Spielführers an Leih-Rückkehrer Sead Kolasinac abtreten musste, der spanischen Zeitung Diario AS.

Der defensive Mittelfeldspieler war im Juli 2018 für 10 Millionen Euro von seinem Jugendverein Real Madrid verpflichtet worden, nachdem er zuvor zwei Jahre lang für Eintracht Frankfurt gespielt und dann mit einer Rückkaufoption wieder für kurze Zeit nach Madrid zurückgekehrt war. Insgesamt spielt Mascarell also bereits seit fünf Jahren in Deutschland. Nach 45 Einsätzen für die SGE kommt er mittlerweile auf 66 Spiele im Dress der Knappen. In dieser Saison stand er in der ersten Hinserie fast immer über 90 Minuten auf dem Platz - seither pendelt er zwischen Startelf und Ersatzbank.

Schon mehrfach hätte Mascarell S04 trotz eines noch bis 2022 laufenden Vertrages wohl vorzeitig verlassen können. Doch er blieb. "Ich habe im vergangenen Sommer gesagt, dass ich bleiben möchte und im Winter hatte ich die Option zu gehen, aber als Kapitän konnte ich das sinkende Schiff nicht verlassen und blieb erneut", so Mascarell. "Ich bereue diese Entscheidung nicht. Ich laufe nicht gerne weg, wenn etwas schief läuft."