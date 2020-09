Schalke-Boss Schneider verteidigt Kabak nach Spuckattacke: "Nicht der Typ, der so etwas macht"

Jochen Schneider hat Innenverteidiger Ozan Kabak vom FC Schalke 04 nach dessen langfristiger Sperre in Folge einer Spuckattacke gegen Werder-Profi Ludwig Augustinsson verteidigt. "Wer Ozan kennt, weiß, er ist nicht der Typ, der so etwas macht", sagte der Sportvorstand des Krisen-Klubs bei der Vorstellung des neuen S04-Trainers Manuel Baum am Mittwoch. Kabak war kurz zuvor vom DFB-Sportgericht für insgesamt vier Spiele gesperrt und mit einer Geldbuße von 15.000 Euro belegt worden.