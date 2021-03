Zweitliga-Mission und Kader-Umbau: Schalke-Boss Buchta erklärt Knäbel-Beförderung zum Sportvorstand

Man habe vereinsintern "großes Vertrauen, dass er den Umbau der Lizenzspielerabteilung erfolgreich leiten wird", so Buchta weiter. Knäbel, der in seiner aktiven Karriere unter anderem für den VfL Bochum und den FC St. Pauli spielte, arbeitete in verantwortlicher Position bereits beim Hamburger SV und beim FC Basel. "In meinen bisherigen drei Jahren auf Schalke habe ich den Verein sehr umfassend und intensiv kennenlernen dürfen und weiß, was die Mitarbeiter inner- und außerhalb des Lizenzspielerbereiches bewegt", sagte Knäbel selbst über seinen permanenten Wechsel in die Chefetage von S04.