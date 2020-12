Bericht: Ex-Schalke-Star vor Rückkehr – Sead Kolasinac soll Vertrag bereits unterschrieben haben

Knapp dreieinhalb Jahre nach seinem Abschied kehrt Sead Kolasinac offenbar tatsächlich zum FC Schalke 04 zurück. Laut eines Berichts von Sky ist das Comeback des 27-Jährigen bereits besiegelt, demnach habe der in Karlsruhe geborene Bosnier seinen Vertrag sogar schon unterschrieben. Zunächst soll er demnach für ein halbes Jahr ausgeliehen werden. Wie es anschließend weitergeht, ist noch nicht klar, dürfte aber davon abhängen, ob S04 in der Bundesliga bleibt. Verkündet werden soll der Wechsel, über den Medien am Mittwoch erstmals berichtet hatten, wohl an Neujahr.

