Schalke schafft neue Rolle: Sascha Riether wird Koordinator der Lizenzspieler

Der FC Schalke 04 hat eine Stelle neu eingeführt, die es so auch seit einem Jahr beim Lokalrivalen Borussia Dortmund gibt . Wie der Bundesligist am Mittwoch bekanntgab, hat Sportvorstand Jochen Schneider den Job eines Koordinators der Lizenzspielerabteilung geschaffen. Die Aufgabe: Ein Bindeglied sein zwischen der Führungsetage der Schalker, Trainer David Wagner und dem Spielerkader.

Schneider wollte Kompetenzen bei S04 auf mehrere Schultern verteilen

Der 36-Jährige hatte seine Karriere am Ende der Saison nach insgesamt vier Jahren und 30 Spielen bei S04 beendet und rückt nun in den erweiterten Trainerstab von Trainer David Wagner. Schalke will die Personalie am Donnerstag vorstellen, dann soll auch der neue Technische Direktor Michael Reschke erstmals vor die Kameras treten.