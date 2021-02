Schalke bestätigt: Shkodran Mustafi muss noch in Quarantäne bleiben – Einsatz gegen Leipzig offen

Der FC Schalke 04 muss weiter um den Einsatz von Neuzugang Shkodran Mustafi bangen. Der Weltmeister, der am Samstag gegen RB Leipzig (15.30 Uhr/Sky) sein Debüt beim Tabellenletzten geben könnte, muss nach seiner Verpflichtung vom FC Arsenal am Transfer-Deadline-Day noch bis einschließlich Freitag in Quarantäne bleiben. Das bestätigte S04 am Donnerstagvormittag und bezog sich dabei auf eine Rücksprache mit dem Gelsenkirchener Gesundheitsamt.

Anzeige