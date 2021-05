Transfer-Hammer: Schalke holt Simon Terodde – HSV-Torjäger kommt ablösefrei

Der Hamburger SV ist seinen Top-Torjäger nach nur einer Saison wieder los. Simon Terodde wechselt zur neuen Spielzeit zum Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 und kehrt damit in den Westen der Fußball-Republik zurück. Bei den Knappen unterschreibt der Stürmerstar der 2. Liga einen Vertrag für eine Saison - mit Option auf eine weitere Spielzeit. Den Wechsel gab S04 am Sonntag bekannt.

Terodde, der in Bocholt in der Nähe von Gelsenkirchen geboren wurde, war in der Hinrunde der beste Vollstrecker der Liga: Da traf er 17 Mal, in der schwachen HSV-Rückrunde zappelten indes bislang nur vier Bälle im Netz. Terodde hat bewiesen, dass er in der 2. Liga ein Gigant ist: Seine Zweitliga-Torbilanz in den Jahren zuvor: 29, 25, 25, 16.