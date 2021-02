Schalke-Chef Riether erbost über Gerüchte um Spieler-Revolte – Hamann verteidigt Gross

Zum Hintergrund: Am Freitagabend hatten Sky, die Funke Mediengruppe und Sport1 übereinstimmend berichtet, dass nach dem 0:4 gegen Borussia Dortmund einige Führungsspieler bei Sportvorstand Jochen Schneider vorstellig geworden waren, um auf die Ablösung von Gross hinzuwirken. Schalke dementierte diese Meldungen am Samstagmittag - das bekräftigte Riether. "Es wird von einer Revolution gesprochen, das war überhaupt nicht der Fall", sagte er. Mit Blick auf die Derbyniederlage gegen den BVB sei es "normal, dass die Spieler enttäuscht sind und Gesprächsbedarf haben". Über die Inhalte der Gespräche, die er selbst mit Spielern geführt habe, wolle er jedoch nichts sagen.

Stattdessen nahm Riether die Schalker Profis in die Pflicht. "Heute haben wir ein Spiel, das vergessen einige. Es gilt zu zeigen, dass alle ihren Job machen", so der 37-Jährige, der von 2015 bis 2019 selbst für S04 aktiv war. "Ich erwarte, dass wir geschlossen einen Sieg einfahren."

Gross tut Riether leid: "Arbeitet sehr akribisch"

Für Coach Gross tue ihm der Rummel leid. "Der Trainer arbeitet sehr akribisch", betonte Riether. "Es war auch keine leichte Situation für ihn und das finde ich schade, weil er sich wirklich sehr bemüht." Der Schweizer wurde auch von Sky-Experte Dietmar Hamann in Schutz genommen. Er halte die Kritik am 66-Jährigen "für überzogen", sagte der Ex-Nationalspieler. Gross soll von Spielern unter anderem vorgeworfen worden sein, Namen durcheinander gebracht zu haben. Hamann erinnerte sich an seine eigene Spielerkarriere. Er sei unter anderem von Otto Rehhagel und Giovanni Trapattoni gecoacht wurden, "zwei der größten Trainer überhaupt", so Hamann. "Glaube mal nicht, dass die nicht auch mal Namen verdreht haben, als sie älter wurden. Mir kommt es so vor, als würde man zwanghaft Ausreden suchen."