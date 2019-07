Ex-Spieler Pukki schockt Schalke - S04 verliert Testspiel gegen Norwich City

Der Ex-Schalker Pukki (13. Minute) und der frühere BVB-Profi Leitner (59.) trafen für die Engländer, bei denen der ehemalige Schalker Kapitän Ralf Fährmann nicht im Kader stand . Der Torhüter war erst kurz zuvor nach Norwich verliehen worden. Den Treffer für Schalke erzielte Rabbi Matondo (48.). Bei S04 mangelte es insbesondere an guten Aktionen im Offensivbereich. Der Premier-League-Aufsteiger, der am 1. Spieltag auf Jürgen Klopp und den FC Liverpool trifft , agierte deutlich pfiffiger.

Schalke-Boss Tönnies kündigt weitere Transfers für S04 an

Tönnies gestand auch ein, in der vergangenen Saison lange zu passiv gewesen zu sein, als der Klub in Abstiegsgefahr geriet. "Ich bin der unruhige Geist auf Schalke, der mahnt, antreibt, ermuntert und das seit mehr als 25 Jahren. In den vergangenen drei Jahren habe ich mich aber stark zurückgenommen", sagte der Unternehmer. "Viele Leute haben mir in dieser Zeit zu verstehen gegeben, dass ich Dinge wieder konsequenter hinterfragen soll. Ich bin selbstkritisch und will mich nicht wegducken."