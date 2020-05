Bericht: Wieder Torwart-Tausch bei Schalke 04 – Nübel ersetzt Schubert gegen Werder Bremen

Der 21-Jährige hatte den zwei Jahre älteren Nübel kurz vor der Coronavirus-Zwangspause als Stammtorwart der Schalker ersetzt, nachdem der designierte Bayern-Profi, der im Sommer zu Rekordmeister wechselt, mehrfach schwer gepatzt und so die Fans zusätzlich gegen sich aufgebracht hatte. Nun muss Schubert den Platz im Tor wieder räumen. Der Ex-Dresdner hatte sich in den vergangenen Spielen seinerseits als großer Unsicherheitsfaktor erwiesen. Das Schalker Luxusproblem mit zwei jungen Torwart-Talenten ist zu einem realen Krisenherd geworden.

Wagner nimmt Torwart-Wechsel vorweg: "Niemandem eine Garantie aussprechen"

Auf der Pressekonferenz vor dem möglicherweise richtungweisenden Heimspiel gegen die Bremer machte Wagner nach zehn sieglosen Spielen am Stück Nübel bereits Hoffnungen auf ein Comeback zwischen den Pfosten. Auf die Frage nach einer Einsatzgarantie für Schubert sagte Wagner klar: "Ich werde für niemanden eine Garantie aussprechen. Das ist in unserer Situation nicht angebracht." Nun soll er die beiden Keeper intern bereits über den neuerlichen Torwartwechsel informiert haben.

Bei Schubert hatten sich zuletzt die Patzer gehäuft, auch beim 1:2 gegen Düsseldorf machte er am Mittwoch keinen sicheren Eindruck. "Natürlich habe ich mich mit ihm unterhalten. Er hat seine Beteiligung an dem ein oder anderen Gegentor in den letzten Wochen", meinte Wagner. "Jeder muss die Leistung abrufen, um zu rechtfertigen, weiter spielen zu können." Was für Nübel spricht: angesichts der aktuellen Geisterspiele in der Bundesliga muss der 23-Jährige keine negativen Reaktionen der Fans fürchten.