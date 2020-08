"Grundlage für zehn Monate": Schalke mit 28 Spielern ins Trainingslager – Bentaleb überraschend dabei

Mit 28 Spielern im Trainingslager in Österreich beginnt für den FC Schalke 04 am Freitag der zweite Teil der Vorbereitung auf die kommende Bundesliga-Saison. Anders als in den vergangenen Jahren, wo es nach Mittersill im Nationalpark Hohe Tauern ging, bezieht die Mannschaft von Chef-Trainer David Wagner diesmal bis zum 29. August in Längenfeld im Ötztal ihr Quartier. Dabei ist neben dem wechselwilligen Weston McKennie, der beim FC Southampton, dem FC Fulham und der AS Monaco gehandelt wird, auch Nabil Bentaleb, der zuletzt freigestellt war.

Weil das gewohnte Hotel Schloss Mittersill im Salzburger Land zum wegen Corona verschobenen Termin von einer Hochzeitsgesellschaft belegt war, schuften und schwitzen die zuletzt fast besorgniserregend formschwachen Schalker Bundesliga-Profis nun acht Tage lang in Tirol unweit des bekannten Wintersport-Hotspots Sölden.

Wagner will "Grundlage für zehn Monate legen"

Neben der konditionellen und athletischen Arbeit will Wagner auch viele spieltaktische Übungseinheiten einlegen. Da die Winterpause wegen Corona und den damit verbundenen Verschiebungen fast komplett wegfällt und damit auch die Chance, in einem Januar-Trainingslager spezifisch zu arbeiten, ergeben sich in diesem Jahr Besonderheiten.

„Wir haben in dieser Saison nur eine Vorbereitung, weil die Winterpause entfällt. Folglich müssen wir die Zeit jetzt nutzen, um die Grundlage für knapp zehn Monate zu legen“, sagte David Wagner vor dem Aufbruch nach Österreich. „Deshalb werden wir auch in Längenfeld einen der Schwerpunkte im athletischen Bereich setzen. Abgerundet wird das Programm von den Testspielen.“

Zur Reisegruppe gehören auch die Rekonvaleszenten Salif Sané und Omar Mascarell, die nach Verletzungen näher an das Team heranrücken sollen. So hat Wagner seinen kompletten Kader beisammen, der sich bis zum Transferschluss Anfang Oktober aber noch verändern dürfte. Überraschend ist Nabil Bentaleb dabei. Der Algerier, im vergangenen Jahr an Newcastle United verliehen, war bisher freigestellt, um sich um einen neuen Verein zu bemühen. Bentaleb hofft noch auf einen Transfer zurück in die Premier League.

Hat Bentaleb eine Zukunft auf Schalke?

Wagner hatte den Mittelfeldspieler schon vor Beginn der vergangenen Saison in die eigene U23 verbannt. Im Januar dann wurde der 25-Jährige an die Magpies verliehen, für die er 15 Mal zum Einsatz kam. Der Klub aus dem Nordosten Englands hatte eine Kaufoption in Höhe von 10 Millionen Euro ungenutzt verstreichen lassen. Ein Wechsel steht jedoch weiterhin im Raum - dann aber für eine geringere Summe. Dass der Topverdiener eine Zukunft auf Schalke hat, ist eher unwahrscheinlich - gerade in Anbetracht der angespannten finanziellen Situation.