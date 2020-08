Schwacher Schalke-Test: Rückkehrer Ralf Fährmann kassiert fünf Tore gegen Drittliga-Aufsteiger 

Torhüter Ralf Fährmann hat beim zweiten Einsatz nach seiner Rückkehr zum Bundesligisten Schalke 04 fünf Gegentore kassiert. Der 31-Jährige, der in der vergangenen Saison an Norwich City und Brann Bergen ausgeliehen war, musste beim 4:5 (4:5) der Königsblauen gegen Drittliga-Aufsteiger SC Verl am Samstag im umgebauten Parkstadion vor 300 Zuschauern fünf Treffer hinnehmen. In dem ungewöhnlichen Test über zweimal 60 Minuten trafen in der wilden ersten Hälfte Patrick Schikowski dreimal (17., 46. und 58. Minute) sowie Zlatko Janjic (17.) und Sascha Korb (56.) für den Außenseiter.