Bericht: Schalke-Boss Jochen Schneider verzichtet für neuen Fitness-Coach auf Gehalt

Krise beim FC Schalke 04 ohne Ende: Die Königsblauen sind in der Bundesliga nach der 1:4-Pleite gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag nun bereits 25 Spiele ohne Sieg - und mit drei Punkten aus neun Partien Tabellen-Letzter. Was dabei oft untergeht: S04 befindet sich aktuell nicht nur in einer sportlichen, sondern such auch in einer schweren finanziellen Krise. Für das gesamte Jahr 2020 rechnen die Schalker mit einem Umsatz von 160 bis 200 Millionen Euro und einem Jahresdefizit "im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich". In einer ähnlichen Größenordnung werden demnach auch die Verbindlichkeiten bis Ende des Jahres ansteigen, teilte der Bundesligist Ende September mit.

