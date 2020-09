Schalke-Boss Schneider fordert Sieg gegen Werder Bremen: "Erfolgserlebnis immens wichtig"

Der Druck könnte kaum größer sein: Im Bundesliga-Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr, so könnt ihr es sehen! ) trifft der FC Schalke 04 auf den SV Werder Bremen . Seit dem 18. Spieltag in der vergangenen Saison sind die Königsblauen ohne Sieg. Der Auftakt in die neue Liga-Saison ging mit dem 0:8 bei Meister FC Bayern katastrophal schief . Trainer David Wagner ist angezählt. Und gegen die ebenfalls kriselnden Bremer braucht es dringend einen Sieg, wie nun auch Sportvorstand Jochen Schneider betonte: "Gerade wenn man eine so lange Durststrecke hinter sich hat wie wir mit der schwachen Rückrunde, ist ein Erfolgserlebnis immens wichtig. Das wollen wir uns gegen Werder unbedingt holen" , sagte er dem Weserkurier.

Schneider: 0:8-Pleite gegen Bayern "wirkt nach"

Der missratene Auftakt in München war nur ein weiteres Negativ-Highlight in dieser Durststrecke – und hat offenbar Spuren hinterlassen: "So ein Spiel, bei dem die ganze Welt zuschaut, das wirkt nach. Und das führt in unserem Sport dazu, dass überall alles in Frage gestellt wird", erklärte Schneider nun. "Wichtig ist, dieses eine Erfolgserlebnis wieder zu bekommen. Das gibt dir Zutrauen in die Arbeit, und dieses Zutrauen ist elementar im Fußball."