Schalke-Schock: Abwehrchef Benjamin Stambouli fällt lange aus - Hinrunde wohl beendet

Der FC Schalke 04 muss in den kommenden Wochen ohne Abwehrchef Benjamin Stambouli auskommen. Der 29 Jahre alte Franzose zog sich beim 0:0 im Revierderby gegen Borussia Dortmund am vergangenen Samstag einen Bruch des Fußwurzelknochens am rechten Fuß zu.

Je nach Heilungsverlauf bestehe die Chance, dass der Vizekapitän, der unter Neu-Trainer David Wagner in jedem Bundesliga-Spiel über 90 Minuten zum Einsatz kam, in diesem Jahr noch einmal zum Einsatz komme, teilte der Bundesligist am Montag mit. Die Königsblauen müssen am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei Arminia Bielefeld antreten.