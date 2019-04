Schalke-Schock im Abstiegskampf: Mark Uth fällt für den Rest der Saison aus

Für Stürmer Mark Uth vom FC Schalke 04 ist die Saison vorzeitig beendet. Nach Angaben des abstiegsbedrohten Bundesligisten muss der 27-Jährige wegen einer Adduktorenverletzung operiert werden und steht dem Team von Trainer Huub Stevens in dieser Spielzeit nicht mehr zur Verfügung. Uth hatte sich die Blessur beim 0:2 im DFB-Pokal am vergangenen Mittwoch gegen Werder Bremen zugezogen.

Schalke-Trainer Huub Stevens hatte schon kurz nach der Verletzung kein gutes Gefühl. "Es sieht so aus, als würde er in dieser Saison nicht mehr spielen", sagte Stevens vor wenigen Tagen.

Hingegen wurde Nabil Bentaleb nach seiner Versetzung in die U23 von Stevens begnadigt. Der 24-Jährige darf wieder mit den Profis trainieren und gehört auch wieder dem Bundesligakader an. "Gemeinsam mit Gerald Asamoah und U23-Trainer Torsten Fröhling haben wir in den vergangenen Tagen Nabils Verhalten besprochen", wurde Stevens in einer Vereinsmitteilung zitiert.