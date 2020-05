Trotz Patzern von Keeper Schubert gegen den BVB: Schalke will keine Torwartdiskussion

Frankfurt-Sportchef Bobic spricht über Abbruch-Szenarien in der Bundesliga: "Dann gibt es keine Gerechtigkeit"

TV-Sender Sky verzeichnet Rekord bei Bundesliga-Neustart: Doppelt so viele Zuschauer - Sportschau-Quote normal

Das Debakel gegen den BVB ist wohl kaum an nur einem Spieler festzumachen. Dennoch lastete Wagner dem U21-Nationalkeeper, der zweimal unglücklich aussah, zumindest ein Gegentor an: "Schubi ist mitverantwortlich für das zweite Tor, das hat jeder gesehen." Doch weil Schuberts Vorgänger und Ersatzmann im Schalke-Tor Alexander Nübel sich bekanntlich für einen Wechsel zum Rivalen aus München im Sommer entschieden hat, will man auf Schalke keine Torwartdiskussion aufmachen, wie der Klub bekräftigte.