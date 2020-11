Gesundheitsamt gibt grünes Licht: DFB-Pokal-Spiel zwischen Schalke 04 und Schweinfurt findet statt

Das Nachholspiel im DFB-Pokal zwischen dem Viertligisten 1. FC Schweinfurt 05 und dem Bundesligisten FC Schalke 04 kann an diesem Dienstag wie geplant um 16.30 Uhr stattfinden. Das Gesundheitsamt Gelsenkirchen gab grünes Licht, nachdem erst am Montagabend ein Coronafall im Profikader des Bundesligisten publik geworden war. Die teilte der Verein über den Nachrichtenkanal Twitter mit. Der betroffene Schalker Spieler, der bislang beschwerde- und symptomfrei sei, befinde sich seit seinem positiven Testergebnis in Quarantäne.