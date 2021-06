Schalke-Rückkehrer Sebastian Rudy fehlt bei Corona-Test - Sportdirektor Schröder: "Stimmt nachdenklich"

Die Vorbereitung auf die Saison in der 2. Liga hat beim FC Schalke 04 noch gar nicht richtig begonnen, da gibt es schon den ersten Aufreger beim Bundesliga-Absteiger. Ex-Nationalspieler Sebastian Rudy hat nach Angaben auf der Internetseite des Revierklubs einen für Montag angesetzten Termin für einen Corona-Test nicht wahrgenommen. Sportdirektor Rouven Schröder ließ sich zu dem Vorgang wie folgt zitieren: "Wir haben Sebastian - wie alle anderen Spieler und Mitarbeiter auch - für heute zum Corona-Test geladen. Er ist nicht gekommen, was uns mit Blick auf eine mögliche Zukunft bei Schalke 04 nachdenklich stimmt."

Heißt im Klartext: Ob Rudy wirklich in der 2. Liga für die Königsblauen auflaufen wird, ist offenbar fraglicher denn je. In der abgelaufenen Spielzeit war der defensive Mittelfeldspieler an die TSG 1899 Hoffenheim ausgeliehen gewesen. Die Leihe läuft offiziell noch bis zum 30. Juni. Allerdings lag aus Hoffenheim laut S04-Angaben eine Spiel- und Trainingserlaubnis für Rudy vor. Ob Rudy die erste Einheit auf dem Platz, die am Donnerstag stattfinden soll, mitmachen wird? Dazu äußerten sich die Gelsenkirchener am Montag nicht.