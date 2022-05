Schalke-Sportdirektor bestätigt: Grammozis-Vertrag trotz S04-Aus verlängert

Der seit Samstag feststehende Wiederaufstieg des FC Schalke 04 in die Bundesliga hat für eine kuriose Vertragsverlängerung gesorgt: Dimitrios Grammozis, der Anfang März von seinen Aufgaben als S04-Trainer entbunden wurde , bleibt auf der Schalker Gehaltsliste. Sportdirektor Rouven Schröder bestätigte am Sonntag bei Sky eine entsprechende Vertragsklausel beim 43-Jährigen. Demnach verlängerte sich der Kontrakt des Coaches durch den Aufstieg automatisch ohne sein Zutun.

Der Vertrag des Ex-Trainers wurde nach der Entlassung nicht aufgelöst, sondern lief weiter. Er wäre am Saisonende ausgelaufen. Nun profitiert Grammozis also auch finanziell vom Erfolg seiner ehemaligen Mannschaft. "Ja, der Vertrag von Grammozis hat sich verlängert. Aber er ist auch Teil des Aufstiegsteams und ihm gebührt großer Dank" , sagte Schröder.

Grammozis hatte den Job auf Schalke am 2. März 2021 angetreten und konnte die damals in der Bundesliga hoffnungslos abgeschlagene Mannschaft nicht mehr vor dem Abstieg bewahren. In 38 Punktspielen als S04-Trainer gelangen dem 43-Jährigen 15 Siege. Dazu gab es sechs Unentschieden und 17 Niederlagen. Neben Grammozis mussten auch dessen Assistent Sven Piepenbrock sowie Torwarttrainer Wil Coort gehen.