Schalke-Sportdirektor Schröder rechnet mit Verbleib von Top-Torjäger Terodde: "Vorkehrungen getroffen"

Der FC Schalke 04 kann sich in dieser Saison auf die Tore von Simon Terodde verlassen. Wie auch schon in den Vorjahren führt der inzwischen 33-Jährige die Torjäger-Liste in der 2. Bundesliga an. Doch wie lange bleibt Terodde noch bei S04? Der Kontrakt des gebürtigen Bocholters läuft am Saisonende aus. Mit Blick auf eine Vertragsverlängerung zeigt sich der S04-Sportdirektor Rouven Schröder optimistisch. Anzeige

"Wir haben Vorkehrungen getroffen, dass uns Simon erhalten bleibt. Es sieht gut aus", sagte Schröder in der Sendung Sky90 am Sonntagmittag. Terodde hatte am vergangenen Spieltag mit seinem 153. Treffer den bisherigen Rekord von Dieter Schatzschneider als bester Zweitliga-Schütze eingestellt. Am Freitag in Hannover legte der 33-Jährige kein weiteres Tor nach.