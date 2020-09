Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider nach BFV-Kritik: "Nicht den Fehler bei Türkgücü suchen"

BFV-Vizepräsident Reinhold Baier hatte der Deutschen Presse-Agentur als Reaktion auf den ersten Unmut der Schalker gesagt: "Warum Türkgücü München erst jetzt, also 72 Stunden vor Anpfiff, Rechtsmittel eingelegt hat, anstatt dies in den vergangenen vier Monaten zu tun, ist eine Frage, die Herr Schneider Türkgücü stellen sollte." Kothny betonte gegenüber dem SPORTBUZZER, dass man nicht anders hätte vorgehen können. Der Klub musste "erst die Meldung des Bayerischen Fußball-Verbandes abwarten, dass Schweinfurt am DFB-Pokal teilnehmen darf. Und die kam erst am 6. September, also vor noch nicht einmal einer Woche". Der Türkgücü-Geschäftsführer fügte an: "Wir haben gleich am Montagmorgen unseren Einspruch sowie unseren Antrag auf einstweilige Verfügung fertig gemacht. Die Meldung vom Gericht gab es erst am Freitag. Also hätten wir es gar nicht schneller machen können."