Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider erklärt: Darum ist David Wagner der richtige Trainer

Die Einblicke in Wagners Arbeit seien dabei durchweg positiv gewesen. "Es ist ihm dort gelungen, den Laden sinnbildlich anzuzünden. Da stand immer eine verschworene Einheit auf dem Platz", erklärte Schneider gegenüber IKZ-online. "Unter David Wagner hat Huddersfield energisch gepresst und zügig nach vorne gespielt. Das war genau das, was in unserem Anforderungsprofil stand. Es ist empirisch belegt, dass in den ersten zehn Sekunden nach Ballgewinn die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, einen Treffer zu erzielen."

Um die aktuelle Schwächen von S04 im konditionellen Bereich abzubauen, wird Wagner mit seinem Fokus auf der Laufarbeit der richtige sein, meint Sportchef Schneider: "Wir haben intensiv die Daten von Davids Mannschaft analysiert. In den Kategorien Sprints sowie intensive Läufe war Huddersfield im oberen Drittel der Premier League. David hatte eines der fittesten Teams in der Liga."