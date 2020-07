Schalke-Sportvorstand Schneider bestätigt: Leihgaben Uth und Rudy kehren zurück - "Wir planen mit ihnen"

Der sportlich und finanziell schwer angeschlagene FC Schalke 04 baut in der kommenden Saison wieder auf zwei etablierte Bundesliga-Profis. Wie Sportvorstand Jochen Schneider am Sonntag in der Sendung Doppelpass beim TV-Sender Sport1 bestätigte, kehren die zuletzt verliehenen Mark Uth und Sebastian Rudy zur neuen Spielzeit zu den Königsblauen zurück. "Wir planen mit ihnen", versicherte Schneider: "Das sind gestandene Bundesliga-Spieler."