Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider schließt Rücktritt aus: "Das macht man nicht" - Peter Knäbel als Nachfolger?

Mitten in der epochalen Krise beim FC Schalke 04 ist auch Sportvorstand Jochen Schneider in die Kritik geraten. Seine Entscheidung nach der desaströsen Hinrunde an Trainer David Wagner festzuhalten, wird sehr kritisch gesehen. Nach Sport1-Informationen soll man inzwischen sogar Zweifel daran haben, ob Manuel Baum der richtige Nachfolge-Kandidat gewesen sei. Doch Schneider selbst will sich der Situation stellen - und nicht den Hinterausgang nehmen.

