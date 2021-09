Schalke-Sportvorstand Peter Knäbel zieht Transfer-Bilanz: "Sehr zufrieden und glücklich"

Der finanziell angeschlagene FC Schalke 04 hat seinen Kader in der abgelaufenen Transferphase enorm umgebaut. 30 Spieler haben den Revierklub in diesem Sommer verlassen. Nach insgesamt 45 Kaderbewegungen scheinen die Personalplanungen nun vorerst abgeschlossen. Sportvorstand Peter Knäbel zieht ein positives Fazit aus den anspruchsvollen vergangenen Monaten. "Wir waren sehr zufrieden und glücklich mit der Transferperiode", erklärte der 54-Jährige am Sonntag bei Bild live. Den Kader sehe er gerade mit Blick auf die Zukunft "sehr gut" aufgestellt. "Wir haben Spieler, die uns auch langfristig weiterbringen können. Das muss aber erst einmal zusammenwachsen", so Knäbel weiter.

