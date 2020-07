Struktur, Finanzen, Kader und Transfers: So plant Sportvorstand Schneider die Schalke-Zukunft

Der FC Schalke 04 blickt auf eine desaströse Rückrunde in der Bundesliga zurück. Sportlich blieb die Mannschaft von Trainer David Wagner, der trotz der langen Durststrecke im Amt bleiben wird, in 16 Liga-Partien in Folge ohne Sieg, verpasste dadurch die ersehnte Qualifikation für das internationale Geschäft letztlich deutlich. Wirtschaftlich liegt der Klub, den Verbindlichkeiten von fast 200 Millionen Euro drücken und dessen Aufsichtsratsvorsitzender Clemens Tönnies nach einem Corona-Ausbruch in seinem Schlachtbetrieb in dieser Woche zurückgetreten ist, am Boden. Sportvorstand Jochen Schneider nahm in der Sendung Doppelpass beim TV-Sender Sport1 am Sonntag ausführlich Stellung dazu, wie die Zukunft auf Schalke aussehen soll. Der SPORTBUZZER fasst Schneiders Aussagen zu den entscheidenden Punkten zusammen.