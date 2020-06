Bericht: Schalke-Boss Jochen Schneider knüpft eigenes Schicksal an Zukunft von Trainer David Wagner

Sportvorstand Jochen Schneider steht beim FC Schalke 04 offenbar weiter fest zu Trainer David Wagner, obwohl die Königsblauen in der Rückrunde der Bundesliga in eine tiefe Krise gerutscht sind und nunmehr seit 15 Liga-Spielen auf einen Sieg warten. Einem Bericht der Bild zufolge will Schneider sich von dem Coach selbst dann nicht trennen, wenn eine Mehrheit des Aufsichtsrates dies fordere. Notfalls würde Schneider sich selbst rauswerfen lassen, heißt es. Gegenüber Bild sagte Schneider: "David Wagner ist ein guter Trainer. Wenn er eine gute Mannschaft zur Verfügung hat, lässt er guten Fußball spielen."