Schalke-Profi Weston McKennie auf der Insel begehrt: Auch Southampton soll an Transfer interessiert sein 

Weston McKennie könnte für den FC Schalke 04 der Retter in der Not werden. Denn der 21 Jahre alte US-Nationalspieler des finanziell schwer angeschlagenen Klubs wird aktuell von vielen Vereinen umworben. Neben dem FC Liverpool , Leicester City, Newcastle United und Hertha BSC soll nun auch der FC Southampton ein Auge auf McKennie geworfen haben. Dies berichtet der Kicker.

Schalkes Pluspunkt im Ablösepoker: Der begehrte McKennie hat noch einen Vertrag bis 2024 bei den Königsblauen und es gibt keine Ausstiegsklausel. Schalke soll daher auf eine Ablöse von rund 20 Millionen Euro pochen. Ein Abgang des US-Amerikaners würde zwar einen Qualitätsverlust im Kader der "Knappen" bedeuten, doch die Millionen-Einnahmen wären wichtig für S04 - denn Verbindlichkeiten in Höhe von fast 200 Millionen Euro belasten den Klub. Zudem konnte sich das Team in der letzten Saison aufgrund einer desaströsen Rückrunde nicht für das internationale Geschäft qualifizieren. Einnahmen durch sportliche Erfolge bleiben also aus. Im Zuge der Corona-Krise hatte der Klub angekündigt, Kürzungen beim Personaletat vornehmen zu wollen.