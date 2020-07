Bericht: FC Liverpool will Transfer von Schalke-Profi Weston McKennie - Finanzspritze für S04?

Kaum ist die Seuchen-Saison von Schalke 04 vorüber, bahnt sich der nächste sportliche Nackenschlag für das Team von Trainer David Wagner an. Wie der US-Sender CBS Sports berichtet, droht dem Revierklub, der die abgelaufene Spielzeit auf einem enttäuschenden 12. Tabellenplatz abschloss, der Verlust von Leistungsträger Weston McKennie. Prominentester Interessent soll kein Geringerer als der frisch gebackene englische Meister FC Liverpool sein.

Und daraus, dass der 21-jährige Mittelfeldakteur künftig gerne auf der Insel spielen würde, machte er zuletzt keinen Hehl. McKennie im Mai zu seinen Zukunftsplänen gegenüber dem Streamingdienst DAZN: " Für mich ist das nächste Ziel England. Mein Traum war es immer, dort zu spielen. " Und da stehen dem US-Amerikaner wohl gleich mehrere Türen offen. Der gebürtige Texaner, der mit 32 Pflichtspieleinsätzen in dieser Saison zum absoluten Schalker Stamm-Personal gehörte, soll neben dem FC Liverpool auch die Begehrlichkeiten von Newcastle United, den Wolverhampton Wanderers sowie vom FC Everton geweckt haben.

Das Transfer-Fenster hat in diesem Sommer für einen Tag am 1. Juli und dann wieder ab dem 15. Juli geöffnet. Mit Leroy Sané (zum FC Bayern) und Thomas Meunier (zu Borussia Dortmund) sind schon einige namhafte Transfers über die Bühne gegangen. Der SPORT BUZZER zeigt alle Sommer-Zugänge der Bundesligisten im Überblick. ©

Sané, Meunier & Co.: Die Sommer-Zugänge der Bundesliga-Klubs 2020

Schalke mit Finanzproblemen und Tönnies-Wirbel

Wie bedrohlich die wirtschaftliche Lage der Gelsenkirchener ist, zeigten die jüngsten Entwicklungen im Umfeld des Revierklubs. Für Aufsehen sorgten zuletzt erhebliche finanzielle Probleme mit Verbindlichkeiten in Höhe von 197 Millionen Euro aus dem Geschäftsjahr 2019 und der Wirbel um den ehemaligen Aufsichtsrats-Boss Clemens Tönnies. Angesichts aller Probleme kündigte Sportvorstand Jochen Schneider Mitte Juli auf der Saisonbilanz-PK der Schalker an, dass der Versuch, S04 wirtschaftlich zu konsolidieren, bedeute, dass in den kommenden zwei bis drei Jahren das Erreichen des Europacups nicht mehr als Ziel ausgegeben werde. Schalke-Trainer David Wagner hat darauf nun im Interview mit dem Kicker reagiert.