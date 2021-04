Özil, Draxler und Co: Ehemalige Schalke-Stars reagieren auf den Abstieg

Seit Dienstagabend ist klar: Der FC Schalke 04 muss nach der Saison den Gang in die 2. Bundesliga antreten. Der erste Abstieg seit 1988 war mit der 0:1-Niederlage auswärts bei Arminia Bielefeld schon fünf Spieltage vor dem Saisonende besiegelt. Die Trauer der Fans über die enttäuschende Gewissheit war groß. Doch auch einige prominente Schalke-Anhänger reagierten auf den Abstieg – und versuchten, Gefühle in Worte zu fassen.

So reagierte etwa der bei den Gelsenkirchenern ausgebildete Mesut Özil in einer kurzen Nachricht bei Twitter: "Bitte, bitte kommt ganz schnell wieder zurück", schrieb der 32-Jährige, der inzwischen für Fenerbahce Istanbul spielt, in Richtung seines Ex-Klubs. Und sein Weltmeister-Kollege Julian Draxler, seines Zeichens inzwischen bei Paris Saint-Germain unter Vertrag, ist sich sogar sicher: "Wir kommen zurück!" Auch aus Südamerika meldete sich ein ehemaliger "Knappe": "Ich kann es nicht glauben", schrieb Jefferson Farfan in einer Instagram-Story zu einem alten Bild im Schalker Trikot. Der Peruaner erinnerte sich an "so viele schöne Momente" und stellte klar: "Wir werden stärker zurückkommen."