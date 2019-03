Schalke-Deal mit Stefan Effenberg: Dieses Zitat von Claudia könnte alles verhindert haben

Der FC Schalke 04 und Stefan Effenberg haben sich wegen eines offenbar per Handschlag vereinbarten Trainer-Engagements im Jahr 2013 einen verbalen Schlagabtausch geliefert. Nachdem der Ex-Nationalspieler die einstige Abmachung, die schließlich nicht zustande gekommen war, in der Sendung Sky90 am Sonntagabend öffentlich gemacht hatte, sah sich Schalke zu einer Klarstellung genötigt.