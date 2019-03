Schalke-Trainer Domenico Tedesco vor Schicksalsspiel gegen Werder: "Kann es nicht mehr hören"

Klare Forderung: Trainer Domenico Tedesco hat das Bundesligaspiel bei Werder Bremen zu einem Charaktertest für die zuletzt desolat auftretenden Profis des FC Schalke 04 erklärt. „An erster Stelle im Abstiegskampf, und da sind wir jetzt, steht für uns der Charakter der Spieler. [Das ist in dieser Situation wichtiger denn je“](Tedesco bediente sich dabei einer für ihn höchst ungewöhnliche Wortwahl. „Wir haben uns, entschuldigen Sie den Ausdruck, in die Scheiße reingeritten und müssen da gemeinsam wieder rauskommen.“), betonte der 33-Jährige am Donnerstag in Gelsenkirchen.