Domenico Tedesco über Ex-Klub Schalke, die Entwicklung von Amine Harit und die Ziele mit Spartak Moskau

Domenico Tedesco ist aktuell in der russischen Premier Liga tätig, er coacht seit Oktober den Traditionsverein Spartak Moskau. Doch seinen Ex-Klub Schalke 04, für den er von Juli 2017 bis März 2019 arbeitete, hat er deswegen nicht vergessen. "Ich hatte auf Schalke eine sehr intensive Zeit, bin dem Verein emotional sehr verbunden – auch heute noch", sagte er im Interview mit der Sport Bild. Vor allem mit seinem ehemaligen Boss Christian Heidel, der ihn zu Schalke lotste, spreche er regelmäßig. "Wir haben einen guten und regelmäßigen Kontakt, ja. Ich bin auch froh, dass es ihm wieder gut geht. Ich habe Christian Heidel nach seinem Schlaganfall in Mainz besucht. Er war positiv gestimmt", so Tedesco. Tedesco lobt den ehemaligen Sportvorstand, dessen Zeit bei Schalke ebenfalls im März 2019 endete: "Christian ist ein guter Mensch mit dem Herzen am richtigen Fleck, er ist ein guter Manager, er ist ein guter Chef gewesen, er hat sich mir gegenüber immer korrekt verhalten. Deswegen haben wir ein gutes Verhältnis".

50 ehemalige Spieler des FC Schalke 04 und was aus ihnen wurde Einst waren sie für den FC Schalke 04 aktiv. Aber was machen Raúl, Christoph Metzelder, Ivan Rakitic und Emile Mpenza heute? Der SPORTBUZZER hat sich auf Spurensuche begeben. ©

Anzeige

Den sportlichen Aufschwung der Schalker unter dem neuen Trainer David Wagner nimmt er interessiert zur Kenntnis - überraschen tut ihn die starke Hinrunde der "Knappen" nicht. Besonders ein Spieler sei dafür verantwortlich, dass die Fans wieder von der Qualifikation für den internationalen Wettbewerb träumen dürfen. "Amine Harit hat wieder in die Spur gefunden, das ist super wichtig für den Verein. Er hat schon in seinem ersten Jahr gezeigt, wie wertvoll er für Schalke sein kann." Doch nicht nur die Entwicklung des marrokanischen Nationalspielers, der in der laufenden Saison in 14 Spielen sechs Tore erzielte, lobt Tedesco. "Andere Spieler wie Suat Serdar, für dessen Verpflichtung wir 2018 von einigen belächelt wurden, zeigen, welche Qualität sie besitzen. Dazu hat Schalke aktuell nicht die ChampionsLeague Belastung. Die Chance, diese wieder zu erreichen, ist groß. Ich wünsche es Schalke", so der Italinier.

Tedesco will Spartak weiterentwickeln

Spartak beendete die Hinrunde auf Platz zehn. Ziel sei es, die Mannschaft "im ersten Jahr erst mal zu stabilisieren und später dann weiterzuentwickeln", so Tedesco. "Wir haben eine der jüngsten Mannschaften der Liga. Als wir kamen, hatte das Team gerade fünf Liga-Spiele in Folge verloren, die Situation war und ist nicht einfach." Der Italiener will trotz der widrigen Umstände das Beste aus der Mannschaft herausholen. "Darauf freue ich mich, ich habe richtig Bock auf die Aufgabe hier".

Mehr anzeigen