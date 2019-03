Domenico Tedesco greift vor seinem vermeintlichen "Endspiel" als Trainer von Schalke 04 offenbar hart durch. Wie die Bild berichtet, verzichtet der Coach in der Partie am Freitagabend bei Werder Bremen auf Mark Uth, Amine Harit und Hamza Mendykl. Demnach werde das Trio die Reise zum Auswärtsspiel nicht antreten. Am Donnerstagvormittag hatte Tedesco das Spiel zum Charaktertest für seine zuletzt desolat auftretenden Profis ausgerufen.