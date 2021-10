2. Liga kompakt: Schalke-Sieg mit Rekord-Tor von Terodde - St. Pauli neuer Tabellenführer, SVS geht unter

Nach mutiger Anfangsphase der "Schanzer" ging der Bundesliga-Absteiger durch einen Flachschuss von Marius Bülter mit 1:0 in Führung (25.). In der Folge offenbarte die Defensive des FCI mehr Lücken, während Schalke mit hohen Ballbesitzanteilen immer mehr Kontrolle gewann. Nach dem Seitenwechsel suchte Ingolstadt etwas energischer den Vorwärtsgang - vergeblich, denn Mehmet Aydin erhöhte nach einem Eckball von Thomas Ouwejan per "Scherenschlag" auf 2:0 (65.). Kurz nach Anbruch der Schlussviertelstunde holte sich Terodde dann doch noch den geteilten Rekord.

FC St. Pauli - Dynamo Dresden 3:0 (1:0)

Der FC St. Pauli hat mit einem 3:0 (1:0)-Heimerfolg gegen Aufsteiger Dynamo Dresden die Tabellenführung in der 2. Liga von Jahn Regensburg (am Samstag 2:2 gegen den Karlsruher SC) übernommen. Die Hamburger legten einen Blitzstart hin, gingen nach wenigen Sekunden durch einen strammen Schuss von Christopher Buchtmann mit 1:0 in Führung (1.). St. Pauli hatte im ersten Durchgang mehrere Möglichkeiten, den Vorsprung auszubauen, doch unter anderem erneut Buchtmann scheiterte jeweils (21., 40.). Die Gäste hatten indes im ersten Durchgang Mühe, sich offensiv durchzusetzen. In den zweiten Abschnitt starteten die Gastgeber etwas abwartender, gewannen die Kontrolle aber allmählich zurück. Vorentscheidend war dann der nach Videobeweis verhängte Foulelfmeter nach einer Attacke von Michael Sollbauer an Marcel Hartel. Guido Burgstaller trat zum Strafstoß an und verwandelte zum 2:0 (73.). In der Nachspielzeit traf Marcel Beifus noch zum 3:0-Endstand (90.+3). Dynamo bleibt damit auch in seinem elften Auftritt im Millerntor-Stadion sieglos. Die Hamburger stellten derweil mit dem fünften Heimsieg in Serie einen Vereins-Startrekord ein.