Schalke-Torjäger Simon Terodde: Noch drei Spiele bis zum neuen Vertrag

Die achte Saisonniederlage am vergangenen Wochenende war zu viel – und kostete Schalkes Trainer Dimitrios Grammozis den Job. Wieder mal unruhige Zeiten also beim Aufstiegsaspiranten, der in der 2. Liga inzwischen sechs Punkte Rückstand auf Platz 2 und 3 hat.

