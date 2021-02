Schalke-Trainer Christian Gross erklärt Begnadigung von Nabil Bentaleb - "nicht viel Zeit" im Abstiegskampf

Zuvor hatte schon Schalkes neuer Kapitän Sead Kolasinac gesagt, warum er sich für einen Rückkehr von Bentaleb in den Mannschaftskreis eingesetzt habe. "Weil wir wissen, was Nabil Bentaleb für eine Qualität hat, was er uns auf dem Platz geben kann", sagte der vom FC Arsenal ausgeliehene Führungsspieler im Sky-Interview. Kolasinac lobte zudem die "unheimliche Ballsicherheit" des 26-Jährigen. "In unserer jetzigen Situation brauchen wir natürlich jeden Spieler und sind froh, dass Nabil (...) wieder Teil der Mannschaft ist", so der Ex-Londoner.